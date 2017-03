Rotwildschau 2017 des Rotwildringes

Goslar Am 1. und 2. April findet die jährliche Rotwildschau der Harzer Rotwildjäger im Gasthof Lindenhof in Goslar, Schützenallee 1, statt. Es werden etwa 100 Hirschgeweihe zu sehen sein. Der Rotwildring Harz ist eine der größten und ältesten Rotwild-Hegegemeinschaften in Deutschland. Er betreut den...