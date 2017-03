Obstbäume richtig veredeln

Duderstadt Eine Einführung in die Obstbaumveredelung wird am 1. April von 10 bis 16 Uhr auf Gut Herbigshagen angeboten. Der Kurs richtet sich an Interessierte, die unter Anleitung eines Gartenbauingenieurs lernen möchten, wie man die Erträge im Obstbau verbessern kann. Gebühr 32 Euro.