Ein musikalischer Streifzug über 500 Jahre – von 1517 bis 2017

Mit „Allein Gott in der Höh“, einem Werk so alt wie die Reformation, startete der musikalische Streifzug von 1517 bis 2017 in der St. Petri-Kirche in Barbis. Zu einem neuen Programm, speziell abgestimmt auf das Reformationsjubiläum, hatte das Südharzer Bläserquartett eingeladen. ...