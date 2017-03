Eine Frau, für die Ungewissheit Freiheit ist

Großer Andrang herrschte am Dienstagabend im Herzberger Kino, in dem zum 13. Mal der Frauenfilmabend stattfand. Mit über 300 verkauften Karten für den Film „Alles was kommt“ waren die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Herzberg, Bad Lauterberg und der Gemeinde Walkenried, die die Veranstaltung organisierten, sehr zufrieden. „Von Jung bis ins hohe Alter ist alles vertreten“, freute sich Angelika Kiep. Wie auch in den vergangenen Jahren kommt ein Euro pro Eintrittskarte dem Frauenhaus Osterode zugute, das der Verein Frauen für Frauen betreibt.

„Der Film muss ein bisschen etwas Lustiges und Feministisches haben, das Frauen anspricht“, sagt Lauterbergs Gleichstellungsbeauftragte, Inge Holzigel, über die Kriterien für die Filmauswahl. Nachdem sie sich über den Inhalt des Films informiert und einige Kritiken gelesen hatten, entschied sich das Trio für den französischen Film „Alles was kommt“.

„Wir sind vom Ende etwas irritiert, aber es war ein tiefgründiger und philosophischer Film, über den ich noch nachdenken werde.“ Anette Menzel, Osteroderin, über den gezeigten Film

Gut eingerichtet

Nathalie ist Philosophie-Lehrerin an einem Pariser Gymnasium, Mutter zweier erwachsener Kinder und seit 25 Jahren mit ihrem Mann Heinz, einem Philosophie-Professor, verheiratet. Ihre Tage werden bestimmt vom Lesen in der U-Bahn, dem Unterrichten ihrer Schüler und den zahlreichen Anrufen ihrer exzentrischen Mutter, die unter Panikattacken leidet.

Nathalie hat sich – wenn auch auf hohem geistigen Niveau – gut eingerichtet in ihrem Leben. Doch dann verlässt ihr Mann sie für eine andere Frau, der Schulbuchverlag, für den sie seit Jahren eine Essay-Reihe betreut, stellt diese nach vergeblichen Modernisierungsversuchen ein und ihre Mutter stirbt, kurz nachdem Nathalie sich dazu durchgerungen hatte, sie in ein Seniorenwohnheim zu geben.

„Der Film spiegelt wider, was Frauen im Alltag bewältigen: Familie, Beruf, eine kranke Mutter.“ Magrit Beyger aus Förste nach dem Filmabend

Existenzielle Umbrüche

Anders als man erwarten könnte, reagiert die Endfünfzigerin angesichts der existenziellen Umbrüche nicht mit lähmender Erschütterung. Und obwohl mit diesen Veränderungen alles wegbricht, was ihr Sicherheit gegeben hat, verzweifelt Nathalie nicht. Oft wirkt sie emotional fast unbeteiligt und begegnet ihren Verlusten mit einem rationalen Trotz, der einerseits von einer großen inneren Stärke zeugt und andererseits deutlich macht, woraus sie ihren Antrieb zieht: der Philosophie.

Dabei benennt sie klar und mit einer fast provokativen Härte, mit welchen Schwierigkeiten – wenn auch mehr aus gesellschaftlicher und nur zum Teil aus eigener Sicht – sie konfrontiert ist: So seien Frauen über 40 sowieso für die Tonne.

„Der Film entsprach dem Leben, wie es abläuft. Wenn so etwas passiert, sollte man nicht darüber nachdenken, sondern das Leben in die Hand nehmen.“ Bärbel Schaffartzik aus Willensen über „Alles was kommt“

Ihr stoisch anmutendes Verhalten ist kein Verschließen vor der neuen Situation, sondern eine aufrichtige Weigerung, das zu verraten, was ihr Leben all die Jahre ausgemacht hat – ganz unabhängig von ihrem Mann, den Kindern und der ansprüchlichen Mutter. „Ich führe ein erfülltes, intellektuelles Leben, das reicht mir, um glücklich zu sein“, sagt Nathalie dann auch zu ihrem ehemaligen Lieblingsschüler, der ihr in einer Diskussion vorwirft, die Erkenntnisse der großen Denker zwar zu lehren, jedoch ohne deren Maxime auf ihr eigenes Leben zu übertragen. Doch danach strebt Nathalie gar nicht (mehr), ihr Ziel sei es, ihre Schüler zum eigenständigen Denken zu erziehen.

Isabelle Huppert, die in diesem Jahr für den Film „Elle“ für einen Oscar nominiert war, gelingt es auf überzeugende Weise, eine Frau zu verkörpern, für die eine neu gewonnene Freiheit viel Ungewissheit bergen darf, die sie weder durch radikale Veränderungen noch quälende Selbstzweifel füllen muss.