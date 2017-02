Glanz in neuen Kostümen

Pöhlde Der Pöhlder Carneval Club (PCC) konnte dank seiner Sponsoren in den vergangenen drei Jahren alle drei Garden neu einkleiden. Mit Unterstützung der Sparkasse Osterode am Harz, der Volksbank im Harz eG und der Dr.-Frössel-Stiftung bildete die Kindergarde dieses Jahr den Abschluss und glänzt jetzt in...