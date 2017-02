Mit seinem neuen Programm „Tango im Orient-Express – Reise in eine verzauberte Welt“, gastiert das Ensemble Phantastique am Freitag, 24. Februar, ab 19 Uhr in der Kirche St. Marien in Wollershausen.

Auf der Fahrt mit dem legendären Zug hat das Trio um den Herzberger Augenarzt Stefan Kienzle (Saxophon, Klarinette), den Hannoveraner Gymnasiallehrer Dirk Steinig (Piano) und den Clausthaler Dipl.-Ing. Jörg Roos (Kontrabass) vielfältige Musikstile verschiedener Regionen und Zeiten im Gepäck, mit besonderem Schwerpunkt auf Tango, Klezmer, arabesquer Musik und alter Filmtitel. Man reist gewissermaßen in den Orient, blickt durch die musikalische Brille auf die vorbeifliegende Landschaft und belauscht die feine Gesellschaft bei ihrer Zerstreuung im Salon.