Das 25-jährige Bestehen wird zünftig gefeiert

Wulften ist am morgigen Freitagabend und in der Nacht sowie am Samstagnachmittag, 18. Februar, fest in Narrenhänden. Der Wulftener Karneval Club (WKC), der sein 25-jähriges Bestehen feiert, läutet mit dem Jubiläumsbüttenabend im Schützenhaus die fünfte Jahreszeit ein. ...