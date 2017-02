Um Menschen in Not zu helfen

Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Osterode, führt vom 20. Februar bis 30. März 2017 die traditionelle Frühjahrssammlung durch.

Die regelmäßigen Sammlungen sind eine wichtige Beschaffungsmaßnahme für die Finanzierung der Arbeit in den Ortsvereinen und in der Sozialarbeit im Kreisverband.

Das Deutsche Rote Kreuz unterhält ein weit gespanntes Netz von sozialen Angeboten, um Menschen in Not zu helfen, wie Kleiderkammern, Freizeiten für Kinder aus wirtschaftlich schwachen Familien – und engagiert sich in der Behinderten- und Altenarbeit, insbesondere auch vor Ort in den Ortsvereinen und im Kreisverband.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Jugendarbeit und die Aus- und Weiterbildung der ehrenamtlichen Helfer in den Bereitschaften für Not- und Katastrophenfälle und die Einsatznachsorge für die Helfer.

Ohne das Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer wären diese Angebote und Hilfen nicht möglich. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter bringen Menschlichkeit und Wärme mit, sie opfern ihre Freizeit und tragen dazu bei, dass die vielfältigen Aufgaben wahrgenommen werden können. Im Moment werden die ehrenamtlichen Helfer in der Versorgung der Flüchtlinge besonders gefordert.

Aber die Mitgliedsbeiträge allein reichen zur Finanzierung nicht aus. Um das soziale Netzwerk aufrecht halten zu können, ist das Rote Kreuz auf die finanzielle Unterstützung durch die Bevölkerung angewiesen – nach dem Motto „DRK – Eines für alle...“