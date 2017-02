Kultur, Politik und Kirche im Oberharz

Osterode Kultur, Politik und Kirche: Die Highlights der Region Oberharz gehen in die nächste Runde. Am Freitag, 24. Februar, um 18 Uhr hat Pastorin Dr. Sybille C. Fritsch-Oppermann, Beauftragte für Tourismus, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit in der Region Oberharz, in Kooperation mit der Stiftung Hahnenklee, Vertreter aus Kirche und Politik zu einer besonderen Veranstaltung in die Stabkirche zu Hahnenklee eingeladen. Unter dem Motto „Kirche und Politik zu Fragen der Zeit: Wie aktuell ist Luthers Lehre heute?“ erfolgt nach einer Andacht, gestaltet von Dr. Heiner Wajemann und Martin Hofmann an der Orgel, ein Podiumsgespräch mit Volkmar Keil, Superintendent des Kirchenkreises Harzer Land, Dieter Kellermann, Oberstaatsanwalt a.D., Frankfurt am Main und Roy Kühne (CDU), MdB für den Wahlkreis Goslar-Northeim-Osterode zum Thema „Zwei Regimenter in einer Hand?“.

Bereits einen Tag später, am Samstag, 25. Februar, um 18.30 Uhr in der Marktkirche in Clausthal gibt es Kirche und Kabarett in Kombination. Maybachs bundesweite christlich-satirische Unterhaltung „Viva la Reformation!“ wird die Zuschauer begeistern.

Politisch geht es am Freitag, 10. März, von 18 bis etwa 22 Uhr in und vor der St. Salvatoris-Kirche in Zellerfeld weiter. „Macht Kirche noch Sinn? Die Rolle der christlichen Kirchen in der kulturellen und politischen Geschichte Zellerfelds“ ist das Thema. Eine Außen-Lichtinstallation an der St. Salvatoris-Kirche soll Etappen aus der Geschichte dieser Kirche nachzeichnen. Anschließend äußert sich ein Experten-Podium zum Motto des Abends.

Die Veranstaltung wird gefördert von der Ev. Landeskirche und der Hanns-Lilje-Stiftung in Hannover im Rahmen Kulturarbeit ausgewählter Kirchen.