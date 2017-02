Französische Lieder – und amerikanische

Clausthal-Zellerfeld Französische und amerikanische Chansons und Lieder präsentieren Beate Knoll und Ensemble am Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr in der Aula der Robert-Koch-Schule, Berliner Straße 16 in Clausthal-Zellerfeld.

„Waren Sie dabei, als Beate Knoll zusammen mit ihrem Ensemble vor zwei Jahren die Kritiker ins Schwärmen brachte? Wenn nicht, haben Sie jetzt Gelegenheit, sich selbst ein Urteil zu bilden. Wenn doch, werden Sie sich das neue Programm mit einem völlig anderen Schwerpunkt ohnehin nicht entgehen lassen“, versprechen die Veranstalter.

Die Besucher des Konzerts können sich freuen auf Chansons wie „La vie en rose“, „Sous le ciel de Paris“, „C’est si bon“ – und wippen lässig mit, wenn es heißt „Summertime“, „Joshua fit the battle of Jericho“ oder auch „Killing me softly“. Foto: Dietrich Böhme