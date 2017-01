Nordhausen Am 10. Februar zeigen die theaterbegeisterten Jugendlichen im Theater unterm Dach in Nordhausen das Stück „… und drin bist du“.

Die erste Theaterjugendclub-Premiere der Spielzeit steht vor der Tür: Am 10. Februar zeigen die theaterbegeisterten Jugendlichen im Theater unterm Dach in Nordhausen das Stück „… und drin bist du“.

Inszenieren wird das Stück Ronald Winter, der auch das Bühnenbild entworfen hat. Für die Kostüme ist Kathrin Frech verantwortlich, die in dieser Spielzeit ihr Freiwilliges Soziales Jahr Kultur in der Ausstattungsabteilung des Theaters Nordhausen absolviert.

Niedergeschlagen ohne Grund

Kennen Sie das Gefühl, der Zug, in dem Sie sitzen, fährt, obwohl er steht? Wenn Sie von einer Brücke in einen Fluss schauen, denken Sie irgendwann, die Brücke bewegt sich. Waren Sie noch nie niedergeschlagen, obwohl es gar keinen Grund dafür gab? Ist das bereits verrückt?“ Diese Fragen stellt sich Sissy. Sie fühlt sich unsicher, fehl am Platz und ist oft traurig.

Das trifft auf viele junge Mädchen in ihrem Alter zu, doch Sissy hat Pech: Ein Arzt diagnostiziert ihre Symptome als „Borderline“ und lässt sie in eine psychiatrische Anstalt einweisen.

Plötzlich ist Sissy offiziell verrückt. Aber ist sie verrückter als ihre Mitpatientin Maria, die sich angezündet hat, oder weniger verrückt als Lisbeth, die sich selbst als Soziopathin bezeichnet?

Probleme heutiger Jugendlicher

Regisseur Ronald Winter, der seit vielen Jahren sehr erfolgreich für junges Publikum inszeniert, geht mit dem Theaterjugendclub der Frage nach Normalität und Verrücktheit nach.

Sensibel, ernsthaft und doch mit einem Augenzwinkern schuf er eine Stückfassung, die die Probleme heutiger Jugendlicher aufgreift.

Gemeinsam mit neun jungen Schauspielern gibt er dem Zuschauer Raum für die Frage: Bin ich bereits verrückt, wenn ich nicht normal bin?

Weitere Informationen über das Theater Nordhausen und Karten unter Telefon 03631/983452 oder online unter der Adresse www.theater-nordhausen.de sowie unter www.schlossfestspiele-sondershausen.de.