Osterode Zehn Autoren lesen aus ihrem in der Schreibwerkstatt der Universität Göttingen entstandenen Roman vor.

In der Senioren-Schreibwerkstatt in Göttingen ist im letzten und diesem Semester unter Leitung von Dr. Ruth Finckh in einem Schreibexperiment der Roman „Escape – Flucht nach Costa Rica“ entstanden.

Dr. Ruth Finckh ist Lehrbeauftragte der Universität des Dritten Lebensalters in Göttingen. In den Seminaren der promovierten Germanistin wird nicht nur klassische und moderne Literatur gelesen und interpretiert, in der Schreibwerkstatt probieren sich die Studenten auch aus.

Zehn Senioren, darunter Manfred Kirchner aus Herzberg, beschreiben, wie der zum Passagierschiff umgebaute Bananendampfer MS Pavia die unterschiedlichsten Menschen – alle auf der Flucht aus einem alten und in der Hoffnung auf ein neues Leben – während der Überfahrt von Hamburg nach Costa Rica aneinanderkettet. Ein sinnenfreudiger Jesuitenpater, ein undurchsichtiger sudanesischer Journalist, ein Erster Offizier mit mysteriösem Auftrag, ein verzweifelter blinder Passagier und eine junge Mutter, die für ihr Kind ein großes Wagnis eingeht, sind nur einige der Reisenden. Bald häufen sich dramatische Ereignisse...

Mit diesem Schreibexperiment haben die Autoren Dr. Finckh, Hansi Sondermann, Lore I. Lehmann, Dr. Eva Jänecke-Lauke, Gerhard Diehl, Helga Margenburg, Brigitte Rosetz, Gerd Pfeifer, Wilfried Seitz und Manfred Kirchner Neuland betreten und auf 500 Seiten eine etwas andere Art eines Romans geliefert.

Einige Autoren bieten eine Lesung zum Escape-Roman am Freitag, 3. Februar, um 17.30 Uhr auf Schloss Herzberg an.