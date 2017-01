Osterode Kindertheater ist am 17. Februar in der Stadthalle Osterode zu erleben.

Spannendes Kindertheater ist am Freitag, 17. Februar, um 16 Uhr in der Stadthalle Osterode zu erleben. Gezeigt wird das Stück „Fünf Freunde erforschen die Schatzinsel“.

Julius, Richard und Anne haben Sommerferien, doch was sollen sie unternehmen? Die Idee Tante und Onkel am Meer zu besuchen findet großen Anklang – und das nicht nur wegen der Aussicht auf Schwimmen und Sandstrand, sondern auch, weil es eine neue Cousine kennenzulernen gilt. Schnell freunden sich alle an. Als bei einem Sturm ein altes Wrack angespült wird, nimmt das Abenteuer seinen Lauf. An Bord finden die Kinder, gut versteckt, eine mysteriöse alte Schatzkarte...