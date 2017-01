Anderen gegenüber tolerant sein

Mehr als 250 Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe und den zehnten Klassen des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums Herzberg konnten jetzt einen Gastauftritt des Jungen Theaters Göttingen erleben. Die zweieinhalbstündige Aufführung von Gotthold Ephraim Lessings Klassiker „Nathan der Weise“ stellte für die jungen Zuschauer eine gelungene Abwechslung im Schulalltag dar.

Die Inszenierung von Tobias Sosinka unterstrich die zeitlose Aktualität von Lessings Drama: Einige der Requisiten passten so gar nicht in die Entstehungszeit des Textes, sorgten aber für Diskussionsstoff unter den Schülern. Die Inhalte des bereits 1779 verfassten Dramas sollen vor allem eines lehren: Toleranz gegenüber Andersdenkenden, insbesondere gegenüber anderen Religionen. Wann passt dieses Stück also besser in die Schule, wenn nicht jetzt.

Spielfreudiges Ensemble

Die Aufführung des Jungen Theaters lebte von der Schauspielkunst seines Ensembles, die Künstler ließen das Stück für die Schülerinnen und Schüler lebendig und verständlich werden. Dies kann angesichts des Alters der Sprache, der Länge des Stückes und der Tragweite des Inhalts als ganz besondere Leistung hervorgehoben werden. Jan Reinartz spielte einen routinierten Nathan, seine „Tochter“ Recha wurde spielfreudig von Kathrin Müller-Grüß verkörpert und Peter Christoph Scholz spielte einen überzeugenden Tempelherrn, der es auch des Öfteren schaffte, eine Situationskomik auf die Bühne zu bringen und der damit den Sympathiepreis des Publikums gewann.

Linda Elsner, Agnes Giese, Karsten Zinser und Christoph Lautenbach komplettierten die homogene Vorstellung des Ensembles.

„Eine sehr gelungene Aufführung, ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, das Junge Theater dafür zu gewinnen. Den Schülerinnen und Schülern Kultur in dieser Form in das eigene Haus zu bringen, ist wirklich von hohem Wert“, so Britta Kluwe, Fachobfrau Deutsch am EMAG. Sie hatte das Junge Theater zusammen mit Referendar Alexander Puls nach Herzberg gelockt.

Spannend bis zum Ende

Spannend blieb es so bis zum Ende. Als Letzte im Saal verstanden auch der Tempelherr und seine Angebetete Recha, dass sie Geschwister sind.

Für eine Lovestory taugt Lessings Stoff also nicht, aber viel wichtiger ist die vollendete Mission von Friedensstifter Nathan: Die von ihm, dem jüdischen Kaufmann, adoptierte christliche Tochter findet ihren verschollen geglaubten Bruder wieder und in der gleichen Szene komplettiert sich die Familie obendrein mit dem muslimischen Onkel und seiner Schwester.

„Eine Theateraufführung eines solchen Klassikers auf diesem hohen Niveau stellt eine schöne Ergänzung zu den Unterrichtsinhalten dar und bestätigt unseren Anspruch, den Schülerinnen und Schülern eine breite und vertiefte Allgemeinbildung zu vermitteln“, zeigte sich auch Schulleiterin Brigitte Götz nach der Aufführung entsprechend begeistert.