Hat es die Angst geschafft?

Pastor Dr-Ing Uwe Brinkmann, Angst steht auf der Titelseite der BILD vom 21. Dezember. In Politik, Fernsehen und Internet ist die Diskussion über Sicherheit, Kontrolle, Verantwortung und Freiheit in vollem Gange.

Ich stutze und denke: „Angst ist ein schlechter Ratgeber“. So habe ich es als Sprichwort gelernt und wenn ich in die Bibel schaue, dann bekräftigt sie das Sprichwort. Um die Zeitenwende war die Welt auch nicht sicherer als heute, aber stellen wir uns einmal kurz vor, wie die Weihnachtsgeschichte ausgesehen hätte, wenn die Angst die Menschen geleitet hätte:

Zunächst hätte Joseph vermutlich aus Angst vor dem Dorfklatsch in Nazareth seine Maria sitzen lassen, als sie schwanger wurde. Wenn nicht, dann wäre die Frage gewesen, ob Maria und Joseph aus Angst vor den Gefahren des Weges mit einer Hochschwangeren auch wirklich nach Bethlehem aufgebrochen wären.

Dann in Bethlehem die Hirten: Engel mitten in der Nacht! Das ist schon ein Grund, Angst zu bekommen. „Fürchtet Euch nicht“, kann ja jeder sagen. Wären die Hirten wirklich zur Krippe gekommen? Und zum Schluss die Weisen: Was für ein langer Weg in Ungewissheit; Sie hatten nur einen kleinen Stern weit oben am Himmel, der die Richtung angab. Hätten die Weisen sich aufgemacht, wenn die Angst sie beherrscht hätte?

Hirten, Weise, Maria und Joseph haben sicher umsichtig und vielleicht auch vorsichtig gehandelt, aber sie haben ihr Leben gelebt in einer unsicheren Zeit. Angst ist eben ein schlechter Ratgeber.

Gegen die Angst bieten die Engel in der Weihnachtsgeschichte das „Fürchtet Euch nicht!“ an. Viele haben das Titelbild vom „Echo zum Sonntag“ zu Weihnachten gesehen. Es stammt aus der Berliner Morgenpost vom 21.Dezember. Ich finde, es strahlt Gelassenheit gegen die Angst aus!

Die Begründung für die Gelassenheit liefern die Engel gleich mit: „Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren“. Damit beschreiben sie eine Veränderung, die mich verändern kann und mit Ostern zu tun hat. Paulus bringt es auf den Punkt: „Dem Tod die Macht genommen.“ Eine geklärte Machtfrage, die mir Gelassenheit gegen die Angst anbietet. „Fürchtet euch nicht.“

In allen persönlichen, politischen und gesellschaftlichen Diskussionen und Entscheidungen im nächsten Jahr ist diese Gelassenheit ein besserer Ratgeber als die Angst. Die Jahreslosung 2017 gibt uns dazu ein Versprechen mit in das Jahr: „Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.“

Pastor Dr.-Ing. Uwe Brinkmann,

Ev.-luth. Kirchenkreis Harzer Land