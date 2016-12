Bunter Strauß zauberhafter Musik

In Sondershausen findet das Neujahrskonzert im prunkvollen Achteckhaus (im Bild) und auch im Erlebnisbergwerk statt. Foto: Tilmann Graner

Ebenso vornehm wie unterhaltsam begrüßt das Loh-Orchester Sondershausen in seinem Neujahrskonzert das neue Jahr. Unter dem Motto „Adel verpflichtet“ begibt sich das Orchester in die Welt der Hochgeborenen, der Aristokraten, der Blaublütigen.

Unter der musikalischen Leitung von Henning Ehlert, 1. Kapellmeister der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH, präsentiert das Loh-Orchester einen bunten Strauß zauberhafter Musik. Dazu gehören unter anderem Stücke aus Operetten wir Emmerich Kálmáns „Gräfin Mariza“, Johann Strauß‘ „Die Fledermaus“ und „Der Zigeunerbaron“, sowie aus Opern wie Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“ und Rossinis „Der Barbier von Sevilla“.

Zwei Solisten

Das von Intendant Daniel Klajner charmant moderierte Programm wird von so herzerweichender Musik wie Johann Strauß‘ „Kaiserwalzer“, rasanten Polkas und vielen anderen Höhepunkten abgerundet. Ein würdiger Einstieg in das junge Jahr 2017.

Als Sänger zu erleben sind die Spanierin Miriam Zubieta und der aus der Ukraine stammende Bariton Andrii Chakov. Beide sind Mitglied im Thüringer Opernstudio.

Das Neujahrskonzert findet am 1. Januar um 18 Uhr im Achteckhaus Sondershausen und am 7. Januar um 19.30 Uhr im Theater Nordhausen statt. Am 14. Januar lädt das Loh-Orchester um 18 Uhr ins Erlebnisbergwerk Sondershausen ein, die Seilfahrt unter Tage ist ab 16.30 Uhr möglich.