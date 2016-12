Hörschäden durch Böller vermeiden

Jedes Jahr erleiden in der Silvesternacht etwa 800 Menschen in Niedersachsen ein Knalltrauma, weil ein Feuerwerkskörper zu dicht an ihren Ohren explodiert ist. Hierbei wirken Schallimpulse von mehr als 150 Dezibel auf die Ohren. Das ist lauter, als wenn ein Düsenjet in 30 Metern Entfernung...