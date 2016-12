Ronny Thalmeyer (Foto) gibt am 29. Dezember um 20 Uhr zum 100. Mal den Molekularbiologen Dr. Kögel in „Wer kocht, schießt nicht“ im X Keller des Deutschen Theater Göttingen. Seit Oktober 2010 wird die Satire am DT gespielt und ist nahezu immer ausverkauft. Das Leben...