Anton von Lucke spielt die Rolle des Romeo

Anton von Lucke war in der Spielzeit 2015/2016 festes Ensemblemitglied am Deutschen Theater Göttingen und war unter anderem in „Die Schutzbefohlenen“, „Zwei Krawatten“ oder „The Black Rider“ zu sehen. Momentan ist er in den deutschen Kinos als Frantz im gleichnamigen Drama des Regisseurs Francois...