Avenue Q – ein Puppenmusical im Oberharz

Am Sonntag, 6. November, um 16 Uhr bringt das Theater für Niedersachsen in der Stadthalle Clausthal-Zellerfelds das Puppen-Musical „Avenue Q“ von Robert Lopez, Jeff Marx und Jeff Whitty in der Regie von TfN-Intendant Jörg Gade auf die Bühne im Oberharz. ...