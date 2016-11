Landrat Reuter lädt Bürger zu Gesprächen ein

Eine Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürgern bietet Landrat Bernhard Reuter in Osterode an. Der Landrat steht am Dienstag, dem 8. November, im Zeitraum von 17 bis 18.30 Uhr für Fragen, Anregungen und den Austausch zur Verfügung. Die Sprechstunde findet statt im Kreishaus Osterode, Herzberger...