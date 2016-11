Mut ist nötig für Reformen

Am letzten Tag des Landkreises Osterode vor der Fusion mit Göttingen besuchte Landrat Bernhard Reuter die St. Thomaskirche in Scharzfeld und steuerte einen Beitrag zur Reformationsandacht bei. Im Zentrum stand dabei die Frage nach dem Willen zur Veränderung: Was gab Luther vor 500 Jahren die Kraft...