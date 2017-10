Eine ganze Stadt macht sich zum Affen

Der Bühnenrahmen reine Spitze, Sir Edgars Haus Scherenschnittarchitektur in Schwarz und Weiß, nur der Zirkus lässt bunte Fähnchen flattern, und das Multikultipersonal des schrägen Sirs darf auch in Farben schwelgen. Dagegen setzen die Kleinstädter auf uniformes Schwarzweiß. So sind in Friedrich...