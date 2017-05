Die Komödianten schluchzen auch konzertant

Fachwechsel geglückt. Mit Macht strebte Haustenor Michael Ha am Braunschweiger Staatstheater in dieser Saison aus dem lyrischen ins jugendlich-dramatische Fach. Sein Konzertdebüt als Canio in Ruggero Leoncavallos „Pagliacci“ bezeugte am Freitagabend eindringlich, dass sowas gelingen kann. ...