Ran an den Matsch

Zwei Mal Welterkundung. Im ersten Stück, das die Tanzcompagnie der Göteborger Oper zusammen mit der Eastman Company von Sidi Larbi Cherkaoui am Donnerstag bei Movimentos zeigte, ist die Bühne blütenweiß und steril. Tänzer in schwarzen Anzügen und Kleidchen vermessen die Welt in weichen Bewegungen...