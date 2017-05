Die Wahrheit ist keine Option

Gut 300 Zuschauer sahen am Samstagabend die Premiere von „Halbgott in Nöten“ in der Komödie am Altstadtmarkt. Das Stück spielt mit den bewährten Zutaten einer Boulevard-Komödie: viel Liebe, ein dunkles Geheimnis, Konkurrenz, Heiratspläne und eine Prise Schadenfreude. Es ist gewürzt mit frivolen...