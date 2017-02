„Baby, ich mache dich zum Schwan!“

„Ach, du meine Nase!“, möchte man ausrufen. Was ist denn in die Musiktheater-Crew „jetztodernie“ der IGS Franzsches Feld gefahren? Ein Musical ist angekündigt: „Lucky Duck!“. Basierend auf Andersens Märchen „Das hässliche Entlein“. Also schwere Geburt, Schwimmen auf dem Teiche, Mobbing ohne Ende,...