Zu Boden knallen, aufstehen, weitersingen

„Mein Leben unterscheidet sich nicht wirklich von eurem“, sagt Matthias Reim zur Begrüßung. Da zuckt man kurz. Sechs Kinder von fünf Frauen, ehemals 13 Millionen Euro Schulden: Das haben wohl die wenigsten der 850 Zuschauer. Aber die Botschaft ist klar: „Wir müssen oft durch Dinge durch, die wir nicht wollten. Aber wenn sich Türen schließen, gehen neue auf.“

Der 58-Jährige hat überlebt. Nicht nur die künstlerischen und privaten Krisen, sondern auch eine Herzmuskelentzündung. 2015 musste er seine Tournee absagen. Fast zwei Drittel der Kartenkäufer gaben indes ihre Tickets nicht zurück. Ein wichtiger Rückhalt für ihn, erzählt er.

Auch in der Stadthalle ist die Freude groß, dass er wieder auf der Bühne steht. Im 26. Jahr. Die zweistündige Show ist von Beginn an eine große Party. Gleich bei den ersten Takten von „Alles, was ich will“ klatschen viele mit; springen auf. Ein Publikum aus drei Generationen. Reim breitet die Arme aus. Ohne Ansage legt er zwei Titel nach, darunter einen der größten Hits: „Ich hab mich so auf dich gefreut“.

Viele seiner ersten Hits hatten einen ähnlichen Sound. Wuchtiger Schlagerrock mit schnellem Nachschlag-Beat. In den 90ern ideale Autoscooter-Musik. Heute nun steht da ein Profi, der mit fünfköpfiger Band und einem Backgroundchor eine starke Rockshow bietet. Das sphärische Intro zu „Doch da war mehr“ etwa wirkt, als höre man David Gilmour. „Selten so gelacht“ erinnert in einer energiegeladenen Rock’n’Roll-Version an Peter Maffay. Balladen wie „Hallo, ich möchte gern wissen, wie’s dir geht“ präsentiert die Band in stilvollen akustischen Versionen. „Stellt euch vor, wir wären in der Kneipe und einer sagt: Hey Matthias, kannst du nicht mal die Gitarre von der Wand nehmen?“ moderiert Reim an. „Spiel mal eines von den Dingern, die du schon 1000 Mal gemacht hast, aber jetzt bei uns in der Kneipe.“ Dafür setzt sich die Band dann auf Hockern nah zusammen.

Die meisten Texte sind geradlinig erzählte Geschichten, mitunter etwas rumpelig: „Bin schon oft zu Boden geknallt, hab mein Herz nie angeschnallt.“ Songs über Angst vor zu viel Glück und verpasste Chancen, über Neuanfänge, große Lieben oder die Trauer um einen gestorbenen Freund. Reim ist keiner, der etwas vorspielt, was er nicht ist. Er ist kumpelhaft und nahbar. Ein Star, aber einer, den man nach dem Weg fragen würde.

Zum Schluss der kraftvollen, vielseitigen Show fragt er: „Habe ich noch was vergessen?“ – „Verdammt, ich lieb dich“ beendet das Konzert. Da feiert eine große Menge bereits seit einer Weile direkt vor der Bühne. „Als ich die Stühle gesehen habe, dachte ich aua“, bedankt sich Reim, „aber nein, ich war in Braunschweig.“