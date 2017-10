Brüchige Wolkenkratzer-Welten

Wer die überbordende Ausstellung „Mach Dich hübsch“ von Isa Genzken im Gropius Bau in Berlin gesehen hat, muss enttäuscht sein von dem, was ihn nun im Mönchehaus-Museum erwartet. Denn das ist, gemessen an der Fülle der vergangenen Retrospektiven, nicht viel – allenfalls ein Häppchen aus einem...