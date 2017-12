Großes Staraufgebot bei "Star Wars"-Premiere

Das Shrine Auditorium in Los Angeles hat sich in eine Star-Wars-Landschaft verwandelt.

Los Angeles Nach dem "Erwachen der Macht" kommen "Die letzten Jedi". In Los Angeles hat der neue Star-Wars-Film Premiere gefeiert, am Donnerstag setzt der Run auf die Kinos ein.

Das von Fans in aller Welt heiß erwartete Science-Fiction-Spektakel "Star Wars: Die letzten Jedi" hat in Los Angeles Premiere gefeiert.

In der Nacht zum Sonntag liefen Stars wie Daisy Ridley, Lupita Nyong'o, Mark Hamill und Adam Driver über den roten Teppich vor dem Shrine Auditorium. Die britische Hauptdarstellerin Ridley (25) strahlte in einem mit glänzenden Sternen besetzten Abendkleid.

Ihr Landsmann John Boyega (25) traf erst auf die letzte Minute zur Premiere in Kalifornien ein - wenn auch ohne Gepäck, wie der Schauspieler auf Twitter schrieb. Boyega, der in der achten Episode wieder die Rolle des Finn spielt, war aus Atlanta eingeflogen, wo ein Schneesturm den Flugverkehr zeitweise lahm gelegt hatte.

"Star Wars: Die letzten Jedi" unter der Regie von Rian Johnson kommt am Donnerstag in die deutschen Kinos. Die achte Episode der "Star Wars"-Reihe knüpft direkt an den Vorgängerfilm "Star Wars: Das Erwachen der Macht" an.