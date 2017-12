Tatort – Dein Name sei Harbinger: Die Szenen des Films

„Tatort“: Einsatz in Kinderwunsch-Klinik

Der Berliner „Tatort – Dein Name sei Harbinger“ führt die Ermittler Nina Rubin (Meret Becker und Robert Karow (Mark Waschke) in U-Bahnschächte und in eine Kinderwunschklinik.

Foto: Gordon Muehle / rbb