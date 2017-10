Weinstein Company wirft Harvey Weinstein raus

Produzent Harvey Weinstein 2016 in Pasadena, USA. Foto: dpa

Los Angeles/New York Hollywood-Produzent Harvey Weinstein (65) ist im Zusammenhang mit Vorwürfen angeblicher sexueller Belästigung von seinem Filmstudio, The Weinstein Company (TWC), entlassen worden.

Das berichteten die "New York Times", die "Washington Post" und der öffentliche Sender NPR in der Nacht zum Montag übereinstimmend.

In einer Erklärung der TWC-Führung, die von den Medien wörtlich mitgeteilt wurde, hieß es: "Im Licht neuer Informationen, die über das Fehlverhalten von Harvey Weinstein in den vergangenen Tagen bekannt wurden, haben die Direktoren der Weinstein Company - Robert Weinstein, Lance Maerov, Richard Koenigsberg und Tarak Ben Ammar - beschlossen und Harvey Weinstein entsprechend informiert, dass seine Anstellung bei der Weinstein Company mit sofortiger Wirkung beendet ist."

Die "New York Times" hatte am Donnerstag berichtet, dass der Hollywoodmogul angeblich über Jahrzehnte Schauspielerinnen und Mitarbeiterinnen seiner Firma belästigt hatte. Der Zeitung zufolge hatte Weinstein wenigstens acht Frauen mit Schweigegeld davon abgehalten, an die Öffentlichkeit zu gehen.