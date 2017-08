Akrobaten unter Sängern

Das Buskers-Straßenmusikfestival findet am Samstag und Sonntag, 5. und 6. August, zum zweiten Mal in Braunschweig statt. Es macht die ganze Stadt zur Bühne: An 15 verschiedenen Orten treten auf Plätzen der Innenstadt über 220 Künstler unter freiem Himmel auf. Neben musikalischen Auftritten gibt es...