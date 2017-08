Comedian Michael Kessler: „Ich wurde in Schubladen gesteckt“

Michael Kessler ist Deutschlands vielleicht wandlungsfähigster Komiker. In den neuen Folgen seiner Personality-Reihe „Kessler ist …“ (freitags ZDF, 23.15 Uhr), in der er auch dank aufwendiger Masken in die Rolle prominenter Schauspieler und Politiker schlüpft, ist er mal Dieter Hallervorden, mal...