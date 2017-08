Fremdschämen vor Sichtbeton

Wohl nirgends in der Opernliteratur findet sich solch eine schamlos auskomponierte Sexszene wie in Dmitri Schostakowitschs „Lady Macbeth von Mzensk“. Wenn sich die sexuell und emotional ausgehungerte Kaufmanns-Gattin Katerina und der Arbeiter Sergej an die Wäsche gehen, explodiert das Orchester...