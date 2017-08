AfD-Chefin Frauke Petry mault über Wiederholungen bei ARD und ZDF

AfD-Chefin Frauke Petry kritisiert das Programm von ARD und ZDF in den Sommermonaten. Viele Sendungen pausierten, außerdem gebe es Wiederholungen am laufenden Band. „Kurz gesagt, die Verantwortlichen präsentieren die Programm-Sommerflaute schlechthin“, erklärte Petry am Mittwoch. Vor diesem...