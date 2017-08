Noch mal „Summertime is Orgeltime“

Heute Abend findet um 21 Uhr in St. Katharinen das letzte Konzert im Rahmen der Reihe „Summertime is Orgeltime“ statt. Claus-Eduard Hecker spielt an der großen Beckerath-Orgel sommerlich beschwingte Orgelmusik aus Frankreich, Italien und aus der Schweiz. Der Eintritt...