Locarno lockt mit Stars und Sternenglanz

Am Mittwochabend geht es wieder los. Dann gehen am Schweizer Ufer des Lago Maggiore 18 Filme ins Rennen um den Goldenen Leoparden.

Locarno (dpa) – Mit der Uraufführung des Spielfilms "Morgen und alle anderen Tage" der französischen Regisseurin Noémie Lvovsky wird am Mittwochabend (02. August) das 70. internationale Filmfestival Locarno eröffnet.

Bis zum 12. August werden in verschiedenen Wettbewerben und Sektionen mehr als 300 Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilme aus aller Welt gezeigt.

Um den Hauptpreis, den Goldenen Leoparden, bewerben sich 18 Filme. Deutschland geht mit dem Drama "Freiheit" des Regisseurs Jan Speckenbach ins Rennen. Johanna Wokalek ("Die Päpstin") spielt die Hauptrolle, eine Frau, die ihren Mann und die Kinder verlässt.

Auf der Piazza Grande von Locarno sollen Freiluftaufführungen allabendlich wieder jeweils mehr als 8000 Zuschauer anlocken. Sie vergeben für einen der hier außerhalb aller Wettbewerbe gezeigten Filme den begehrten Publikumspreis. Aus Deutschland sind "Iceman" ("Der Mann aus dem Eis") und "Drei Zinnen" dabei.

In "Iceman" von Regisseur Felix Randau verkörpert Jürgen Vogel ("Quellen des Lebens") den als Ötzi bekannt gewordenen Gletschermann, dessen Leiche 1991 nach mehr als 5000 Jahren aus dem Eis der Ötztaler Alpen in Südtirol geborgen wurde. In "Drei Zinnen" (Regie: Jan Zabeil) spielt Alexander Fehling ("Wer wenn nicht wir") einen Vater, der um die Zuneigung seines Sohnes kämpfen muss.

Zur Jubiläumsausgabe des Festivals werden zahlreiche Prominente am Schweizer Ufer des Lago Maggiore erwartet. Neben Johanna Wokalek, Jürgen Vogel und Alexander Fehling wollen Stars wie Fanny Ardant, Charlize Theron, Glenn Close, Noomi Rapace, Adrien Brody und Nastassja Kinski auf der Piazza Grande mit dem Glanz der Sterne um die Wette eifern.