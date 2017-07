Lichterprozession und Lesung für Hiroshima

72 Jahre nach dem ersten Atombombenabwurf im August 1945 in Hiroshima und Nagasaki gedenkt das Friedenszentrum der Opfer. Am Freitag 4. August, 20 Uhr, geht es nach dem Gedenken auf der Okerbrücke am Theater in einer Lichterprozession (gegen 21 Uhr) zum Hiroshima-Ufer an der Oker, wo eine Lesung...