Vortrag über Corvinus

Am Mittwoch, 2. August, 19 Uhr, stellt Pattensens Superintendent Detlef Brandes im Braunschweigischen Landesmuseum den niedersächsischen Reformator Antonius Corvinus vor. Dieser wurde 1501 in Warburg geboren und lebte als Mönch in den Klöstern Loccum und Riddagshausen. Anhand der Lebensgeschichte...