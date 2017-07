Am Sonntag, 30. Juli, 11.30 Uhr, führt Dr. Sarah Babin unter dem Titel „On the road again – wenn Künstler reisen“ durch die neue Gemäldegalerie. Frau Babin geht dabei auf Künstler wie Peter Paul Rubens, Paul Bril und Hans Rottenhammer ein und erläutert dabei die verschiedenen Formen der...