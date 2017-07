Marienlob und Lichter heute im Dom

Der Braunschweiger Dom lädt am heutigen Freitag, 28. Juli, um 22 Uhr zur Sommernacht ein. In der REihe „Gnade“ geht es diesmal um Maria, die in Licht, Musik und Texten gewürdigt wird. Im Anschluss gibt es Gelegenheit, den illuminierten Dom zu fotografieren. Es musizieren Victor Gazda (Geige) und...