Jason Bateman mit Hollywood-Stern geehrt

Der US-Schauspieler Jason Bateman ist in Hollywood mit einer Sternenplakette verewigt worden. Bei der feierlichen Verleihung bekam der 48-Jährige am Mittwoch in Los Angeles die 2616. Plakette auf dem berühmten "Walk of Fame".

Zu der Zeremonie brachte der Schauspieler seine Frau, seine beiden Töchter sowie seine Schauspielkollegen Jennifer Aniston und Will Arnett mit.

"Eine Sache hat sich immer wieder als wahr erwiesen und das ist, dass Langlebigkeit in dieser Branche nicht einfach ist, besonders wenn man als Kind schon mit der Schauspielerei anfängt", sagte Aniston, die in einem geblümten Kleid erschienen war, bei einer kurzen Ansprache. "Meistens geht diese Geschichte nicht gut aus. Und als ich Jason damals traf, sah es so aus, als wären alle Ausgänge möglich." Aber Bateman habe "neun Leben" in der Branche gehabt, sagte Aniston, und präsentierte alte Fotos ihres Freundes.

"Viele, viele, viele Male" hätten sie zusammengearbeitet, sagte Aniston weiter. "Mit ihm kann man Pferde stehlen, er ist der großzügigste Mensch, der die Welt zum Lachen und Weinen bringt. Und er ist ein großartiger Verhandler. Ich war mit im Raum und habe es gesehen. Den Bären darf man nicht aufwecken." Mit Aniston war Bateman unter anderem im vorigen Jahr in der Komödie "Office Christmas Party" und 2010 in "Umständlich verliebt" zu sehen.

Der Star aus der langjährigen TV-Comedy-Serie "Arrested Development" ist vor allem für Komödien ("Kill the Boss", "Voll abgezockt") bekannt, zeigte in Filmen wie "Juno" und "The Gift" aber auch eine ernste oder düstere Seite. Als nächstes tritt er in der Netflix-Thriller-Serie "Ozark" in der Rolle eines Familienvaters auf, der nebenbei für ein mexikanisches Drogenkartell Geldwäsche betreibt. Bateman ist bei der Serie auch als Produzent und Regisseur involviert.