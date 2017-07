Aus den Slums Kolumbiens auf die Bühne der Autostadt

Wer Artist werden will, muss vor allem: vertrauen können. Ganz fest. So wie die Akrobatin der Gruppe Circolombia. Ihr Partner hängt hoch über dem Boden der großen Zirkusbühne, gehalten nur von einer Schlinge um seinen nach hinten gebeugten Nacken. Kämen der Partnerin Zweifel an ihm, würde sie sich...