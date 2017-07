Ein stiller Dichter der Region

In der Lyrik geht es immer um Verluste, und der Lyriker geht auf Spurensuche – so behauptete es Fred Kahl anlässlich seiner letzten Lesung im Braunschweiger Raabe-Haus im Juni vergangenen Jahres. Viele Jahre hat sich Kahl in der Arbeitsgruppe Literatur der Braunschweigischen Landschaft engagiert....