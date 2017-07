Jazz, Klassik und mehr in der Magni-Sommerkirche

Im Rahmen des Sommerkirchen-Projektes findet in der Magni-Kirche am Ölschlägern ein konzertanter Abendgottesdienst statt. Musikalisch zu Gast ist am Sonntag, 30. Juli, der Komponist und Tastenvirtuose Michael Mikolaschek . Neben eigenen Kompositionen wird der Organist auch Jazz-Klassiker und...