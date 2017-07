Das berühmte Gemälde „Der Nachtmahr“ des Malers und Pfarrers Johann Heinrich Füssli aus dem Jahr 1781 gilt als Urbild des Albtraums. Nie zuvor seien Themen wie die menschliche Psyche, Traum und Wahnsinn in der Kunst so in Szene gesetzt worden, sagt die Direktorin des Wilhelm-Busch-Museums Hannover,...