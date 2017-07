Südamerikanischer Tango im Park am Inselwall

„Siempre Tango“ feiert am Sonntag, 23. Juli, auf dem Tangotanzplatz im Park am Inselwall von 18 bis 22 Uhr. Am Abend spielt ein argentinisches Duo mit Piano und Gitarre zum Tanz. Ein Schnupperkurs um 18.30 Uhr und eine Vorführung von Barbara Bachmann und Erwin Bagusch runden das Programm ab....