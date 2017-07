Hochschwangere Frau räumt bei „The Wall“ ein Vermögen ab

Der Traum vom Eigenheim dürfte auf jeden Fall in Erfüllung gehen: Die 32-jährige Julia Roloff aus Köln hat am Samstagabend in der RTL-Quizshow satte 405.330 Euro gewonnen. Mitgebracht hatte die Polizistin nicht nur ihren Mann Tobias (39), sondern auch einen großen Kugelbauch.Denn bei der...