Emily Blunt gibt Kostprobe als "Mary Poppins"

Emily Blunt (34) stellt sich als neue "Mary Poppins" vor, die in dem Originalfilm (1964) von Julie Andrews gespielt wurde.

In einem kurzen Video gibt die britisch-amerikanische Schauspielerin mit Regenschirm, dunkelblauem Mantel, eleganten Handschuhen und Hut eine Kostprobe von ihrer Darstellung in der Rolle als magisches Kindermädchen.

"Ich habe versucht, Julie Andrews zu huldigen und gleichzeitig meinen eigenen Stil zu entwickeln", sagte Blunt am Samstag bei einer Disney-Präsentation im kalifornischen Anaheim.

"Mary Poppins Returns" unter der Regie von Rob Marshall ("Into the Woods") soll zu Weihnachten 2018 in die Kinos kommen. Marshall siedelt das neue Filmmusical im London der 1930er Jahre an.

Der Klassiker von 1964 war damals einer der größten Hollywood-Erfolge. Die Kinofantasie nach dem berühmten Kinderbuch von P.L. Travers (1899-1996) holte fünf Oscars.